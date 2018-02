10 M$ en heures supplémentaires pour les policiers de Québec

Les policiers de la Ville de Québec ont travaillé de nombreuses heures en temps supplémentaire en 2017. Des données obtenues grâce à la loi sur l'accès à l'information le démontrent bien. 9,9 millions $ en temps supplémentaire ont été travaillés par les policiers de Québec l'an dernier.

En 2016 ce montant était de 7,9 millions $, il s'agit donc d'une hausse de 2 millions $ en un an.

«C'est définitif que c'est un manque d'effectif qui cause ce problème parce que si le nombre de policiers était suffisant pour combler le minimum de véhicules, on n’aurait pas besoin de combler en temps supplémentaire», affirme Marc Richard, président de la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec.

Qui dit davantage de temps supplémentaire, dit également des salaires plus élevés pour ceux qui acceptent d'en faire. Force est de constater que certains policiers ont gonflé considérablement leur salaire grâce au temps supplémentaire.

En plus de son salaire de base d'un peu plus de 112 000$ en 2017, le policier qui a obtenu le plus important salaire a effectué pour 68 170$ en heures supplémentaires.

Ajouter différentes primes et bonis pour plus de 7322$ et le total de son salaire est passé à 187 541$.

En 2e et 3e places des salaires les plus élevés en 2017 chez les policiers de Québec, des agents qui obtenus des salaires de tout près de 167 000$ incluant leurs heures supplémentaires, les primes et les bonis.