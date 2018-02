Centre Vidéotron: «Mieux que Winnipeg, comparable à Pittsburgh»

Le Centre Vidéotron a maintenu son rythme de croisière, en 2017, en présentant 48 événements culturels et sportifs, une statistique qui exclut les matchs des Remparts. «C’est mieux que Winnipeg et comparable à Pittsburgh», se réjouit le grand patron de l’amphithéâtre, Martin Tremblay.

«On se classe super bien», lance le chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor, qui a contacté «Le Journal de Québec» depuis Minneapolis, où il a assisté au Super Bowl LII et à la prestation de la toute dernière prise du Centre Vidéotron, Justin Timberlake.

Des Justin Timberlake, soit des artistes qui ne sont jamais passés par Québec, Martin Tremblay veut en attirer d’autres au Centre Vidéotron. Son objectif est clair : hausser le nombre d’événements présentés dans l’amphithéâtre.

Il n’a pas donné de noms, mais il a fait savoir que des offres sont faites à toutes les stars qui partent en tournée.

«Il n’y a pas un artiste qu’on n’a pas tenté d’avoir», affirme M. Tremblay.

Agence QMI

Pour 8 millions de Québécois

Évidemment, Québec n’est ni Toronto ni New York. Pour convaincre les vedettes de le choisir, le Centre Vidéotron doit faire ses preuves là où ça compte. «Il faut démontrer notre capacité à vendre des billets», dit Martin Tremblay.

À ce point de vue, il a signalé la vitesse à laquelle les places pour le concert d’Elton John se sont vendues et il a fait remarquer que le concert d’Avenged Sevenfold à Québec avait été le plus couru de la tournée du groupe heavy métal américain. Il a aussi souligné les salles combles de la dernière année, dont celles d’Ed Sheeran, de Bruno Mars et de Green Day.

Mais il y a aussi eu les annulations de The Weeknd et des Red Hot Chili Peppers à la suite de ventes moins fortes qu’anticipées. Sans commenter ces deux cas, Martin Tremblay assure que le Centre Vidéotron en a tiré des leçons.

«Nous faisons beaucoup plus de publicité dans l’ensemble des médias de Québecor. Et bien que la région métropolitaine de Québec demeure notre marché primaire, il faut agrandir notre marché. Nous sommes un amphithéâtre de classe mondiale pour huit millions de Québécois.»

Événements présentés au centre Vidéotron

2015: 8 représentations spectacles / événements (excluant le match CH vs Pittsburgh et le gala de boxe Bute vs DeGale)

2016: 45 représentations spectacles / événements (incluant Cirque du Soleil (Toruk et OVO), Superdogs et Disney on Ice)

2017: 48 représentations spectacles / événements (incluant Cirque du Soleil et Disney on Ice)

Source: Québecor Groupe Sports et divertissement