Le verdict de non-culpabilité rendu par le jury au procès d’abus de confiance de Tony Accurso est «un échec pour le ministère public», selon l’analyste politique de «La Joute», Bernard Drainville.

«Ils partent avec 6 accusations et ils finissent avec une, soutient l’ex-député péquiste. Finalement, il est acquitté après même pas une journée de délibération!»

Selon lui, il y avait une différence notable de calibre entre les avocats de l’accusé et les procureurs de la Couronne.

«J’avais l’impression par moment que j’avais un gars de premier trio et un gars de troisième ou quatrième face à lui», dit-il.

Pourtant, Drainville croyait que le fardeau de la preuve présentée par la poursuite était suffisant.

«Le jour où j’ai vu que Tony Accurso avait donné 300 000 $ au maire Marcotte, je me suis dit : la messe est dite, affirme-t-il. Qui donne 300 000 $ à un maire si ce n’est pas pour obtenir un retour d’ascenseur? Ben l’avocat d’Accurso a réussi à convaincre le jury que c’était un prêt et qu’il n’a jamais été remboursé parce que le maire Marcotte est mort depuis.»

Malgré le verdict, l’analyste doute encore de l’innocence de Tony Accurso.

«Je respecte le jugement du jury, je respecte la décision, mais dans mon livre à moi, avec l’éducation que j’ai reçue, quand tu donnes 300 000 $ à un élu, ce n’est pas parce que c’est ton ami, déclare-t-il. C’est parce que tu attends quelque chose en retour. Je n’en démords pas là-dessus.»

Une position avec laquelle Luc Lavoie est en profond désaccord.

«Non, Bernard, excuse-moi! Je ne vais pas me substituer au système judiciaire! lance-t-il. Il y a des règles de preuve dont on est très fiers dans nos sociétés et qui sont là pour protéger les droits de la personne.»

L’ex-stratège politique explique que l’avocat de la défense n’a fait que son travail.

«Ce qu’il a fait comme preuve essentiellement, l’avocat d’Accurso, en plus de la question du 300 000 $, c’était que les liens d’amitié entre Accurso et le maire remontaient à avant qu’il soit maire, dit Luc Lavoie. Ce sont des gars qui jouaient au tennis ensemble deux fois par semaine. C’était des gars qui se voyaient socialement. C’est ça la preuve qu’il a faite.»