Démission d'un conseiller sénior du cabinet de l'opposition à la Ville de Québec

Le conseiller politique sénior Serge Marcotte quitte le cabinet de l'opposition à l'hôtel de ville, à Québec.

M. Marcotte avait dirigé la campagne électorale de l'équipe de Jean-François Gosselin, Québec 21. Il a été engagé au terme de la campagne pour occuper le poste de conseiller politique sénior au sein du cabinet de l'opposition officielle, qui compte deux élus.

Le 1er décembre 2017, son contrat a été renouvelé pour un an, jusqu'en décembre 2018.

Mais le directeur de cabinet, Martin Paquet, a confirmé mardi au «Journal de Québec» que la démission de M. Marcotte sera effective à partir du 28 février. La nouvelle avait été ébruitée sur Twitter par CHOI Radio X.

«On a averti la Ville de Québec parce qu'il faut les aviser un mois à l'avance lorsqu'une personne quitte.» Serge Marcotte faisait partie de «l'équipe de transition» et sa date de départ n'avait pas été fixée d'avance, a expliqué M. Paquet. Ce dernier a pris des vacances jusqu'à la mi-janvier et affirme qu'il a été nécessaire de renouveler le contrat de M. Marcotte pour qu'il reste pendant cette absence.

«Il a accepté de rester plus longtemps jusqu'à ce qu'on finisse de compléter notre équipe. Et avec l'arrivée de Zoé (Couture comme directrice des communications), on a jugé qu'on était corrects comme ça.»

La décision de M. Marcotte n'est pas motivée par un conflit à l'interne, a précisé M. Paquet. «Moi et Serge on se connaît depuis longtemps, depuis le Parti conservateur, et on s'est toujours très bien entendu.»

M. Marcotte, qui est retraité, trouvait «lourd» l'horaire de cinq jours par semaine, indique le chef de cabinet. «Il voyait que c'était beaucoup d'ouvrage et que c'était intense.» Il continuera de prêter main-forte au parti.

Il n'a pas été possible de joindre Serge Marcotte.