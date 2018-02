Deux nominations majeures pour Charlotte Cardin aux Juno

Charlotte Cardin fait une entrée remarquée aux prix Juno cette année, puisque l’artiste de 23 ans est en nomination dans deux catégories majeures, selon la liste dévoilée mardi.

En effet, l’auteure de Main Girl et des Échardes affrontera Rose Cousins, Scott Helman, Amelia Curran, le regretté Gord Downie et Kevin Drew dans la prestigieuse catégorie de l’auteur-compositeur de l’année.

De plus, l’ex-protégée de Marie-Mai à La Voix en 2013 dispute le prix de révélation de l’année à Allan Rayman, Virginia to Texas, NAV et Jessie Reyez.

La gala, animé par Michael Bublé, se tiendra au Rogers Arena de Vancouver, le 25 mars prochain.

Les meneurs

Par ailleurs, Arcade Fire et la chanteuse Jessie Reyez mènent la course aux statuettes. Ils sont cités chacun à quatre reprises.

Grâce à son Everything Now, la formation montréalaise, primée déjà 10 fois aux Juno, répétera-t-elle sa razzia de 2011 avec l’opus The Suburbs ? Ce n’est pas impossible, puisqu’elle se trouve une fois de plus en lice pour le meilleur groupe, l’album, l’album alternatif en plus de s’immiscer cette fois parmi les finalistes de la chanson de l’année.

Juste derrière, le regretté Gord Downie, décédé en octobre dernier des suites d’un cancer du cerveau, pourrait peut-être avoir droit à une consécration posthume, puisque l’ancien meneur de Tragically Hip cumule trois nominations.

Album francophone

Quant à la section de l’album francophone de l’année, elle laisse prévoir une lutte serrée entre des artistes couronnés au dernier gala de l’ADISQ. Les artistes en nomination sont Patrice Michaud («Almanach»), Klô Pelgag («L’étoile thoracique») et Daniel Bélanger («Paloma»), Pierre Lapointe («La science du cœur») et Alex Nevsky («Nos Eldorados»).

Les principales nominations

Le prix du public

Alessia Cara

Arkells

Hedley

Jessie Reyez

Justin Bieber

Shawn Hook

Shawn Mendes

The Weeknd

Theory

Walk Off The Earth

Artiste de l’année

Daniel Caesar

Gord Downie

Lights

Ruth B

Shania Twain

Album de l’année

«Everything Now», Arcade Fire

«Revival», Johnny Reid

«Nobody But Me», Michael Bublé

«Safe Haven», Ruth B

«Now», Shania Twain

Chanson de l’année

«How Far I'll Go», Alessia Cara

«Everything Now», Arcade Fire

«Knocking at the Door», Arkells

«I Feel It Coming», The Weeknd

«There's Nothing Holdin Me Back», Shawn Mendes

Groupe de l’année

A Tribe Called Red

Alvvays

Arcade Fire

Broken Social Scene

Hedley

Révélation de l’année

Charlotte Cardin

Allan Rayman

Jessie Reyez

NAV

Virginia to Vegas

Auteur-compositeur de l’année

Charlotte Cardin

Amelia Curran

Gord Downie & Kevin Drew

Rose Cousins

Scott Helman