Innergex: l'acquisition d'Alterra complétée

La compagnie québécoise Innergex a annoncé mardi la clôture de l'acquisition d’Alterra Power Corp.

En octobre dernier, l’entreprise spécialisée en énergie renouvelable avait fait part de l’achat pour plus de 1,1 milliard $ de la compagnie de Colombie-Britannique. Elle avait reçu l’aide de la Caisse de dépôt et placement du Québec avec un prêt de 150 millions $.

«Nous sommes l'un des plus grands producteurs indépendants d'énergie renouvelable au Canada, avec une capitalisation boursière de plus de 1,8 milliard $, un bilan solide, un portefeuille d'actifs plus diversifié et un important ensemble de projets qui nous place sur une trajectoire de croissance substantielle», a souligné Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex.

Avec Alterra, Innergex accroît sa capacité de 1609 MW.

Le grand patron d’Innergex a souligné que la transaction permettra d'augmenter sa «présence de façon significative aux États-Unis ainsi qu'au Canada, en Amérique Latine et en Europe».

Président exécutif d'Alterra, Ross Beaty, se joint au conseil d'administration d'Innergex. «Sa connaissance approfondie de l'industrie et son discernement apporteront une valeur significative à Innergex et contribueront à l'intégration réussie des deux sociétés», a souligné Jean La Couture, président du conseil d'administration d'Innergex.