La compagnie québécoise Enerkem lève 280 millions $

Le leader de biocarburants Enerkem qui a son siège social à Montréal lève 280 millions $. L’américaine BlackRock et la chinoise Sinobioway s’ajoutent aux investisseurs déjà présents comme Investissement Québec, Fonds de solidarité FTQ, Fondaction et la Banque Nationale.

«Nous sommes très heureux d'accueillir ces nouveaux investisseurs et de bénéficier également du soutien de nos investisseurs de longue date», a déclaré Vincent Chornet, président et chef de la direction d'Enerkem.

Enerkem fabrique des biocarburants et des produits chimiques en transformant des déchets. La société a une usine commerciale en Alberta et un centre d’innovation au Québec.

Accélérer la croissance

Enerkem espère ainsi accélérer sa croissance, en déployant de nouvelles installations. «Maintenant que nous avons lancé en première mondiale la production de bioéthanol à échelle commerciale à Edmonton, nous pouvons concentrer nos efforts à bâtir une économie circulaire forte», a précisé M Chornet.

«BlackRock est heureuse de se joindre au groupe d'investisseurs au nom de nos clients, et de compter parmi ceux qui faciliteront le lancement d'usines novatrices de transformation de matières résiduelles en biocarburants à l'échelle mondiale», s’est réjoui de son côté David Trucano, gestionnaire de portefeuille, Équipe mondiale du crédit de BlackRock, qui gère plus de six milliards d’actifs dans plus de 30 pays.

Joueur chinois

Enerkem peut aussi compter aujourd'hui sur l’appui de Sinobioway, une firme chinoise spécialisée en bioéconomie. Sinobioway est liée à l’Université de Pékin. Elle possède une expertise en bioénergie, en protection bioenvironnementale et en biomédecine notamment.

Rappelons que les investisseurs actuels d'Enerkem comprennent Rho Ventures, Braemar Energy Ventures, Waste Management du Canada, Investissement Québec, Fonds de solidarité FTQ, Cycle Capital, Fondaction, The Westly Group et la Banque Nationale.