Le débat sur les aînés au volant relancé

La tragédie qui a coûté la vie a une femme de 44 ans, dimanche, dans le stationnement d’un centre d’achats de l’arrondissement Saint-Laurent, à Montréal, relance le débat entourant la présence des aînés au volant.

Actuellement, les gens de 55 ans et plus représentent 20% des conducteurs au Québec, mais leur proportion atteindra 30% d’ici 12 ans.

«La population est vieillissante. Le nombre de conducteurs augmente dans ces tranches d’âge. Il va être de 1,5 million en 2030 sur un bassin d’environ cinq millions de conducteurs au Québec », explique Marco Harrison, directeur de la formation au CAA-Québec.

L’automne dernier, l’organisme a justement organisé des ateliers de sensibilisation et d’éducation dans 20 résidences pour aînés de la province. Chaque année, de 4000 à 5000 aînés remettent eux-mêmes leur permis à la Société de l’assurance automobile du Québec.

Il semble toutefois que ce n’est pas l’âge d’un conducteur qui ait véritablement un impact sur sa conduite, mais plutôt son état de santé général et sa vision, par exemple.

Dimanche, un homme de 90 ans a heurté une femme et son fils de 5 ans dans le stationnement d’un centre d’achats. La quadragénaire a succombé à ses blessures, mais on ne craint plus pour la vie du garçon.