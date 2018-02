Les enseignants déçus du ministre de l'Éducation

Les enseignants québécois sont mécontents du travail du ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx.

Un sondage sur la politique de la réussite éducative, mené par la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) auprès de 907 de ses membres, révèle que près de 86 % des répondants ne font pas confiance au ministre de l’Éducation pour reconnaître concrètement leur autonomie professionnelle.

Les membres sondés déplorent notamment le fait que le ministre Sébastien Proulx «rejette systématiquement» toutes les propositions qu’ils ont faites en vue d’améliorer leur quotidien d’enseignant.

«Les profs sont mécontents du manque de soutien et d’écoute de la part du ministre de l’Éducation. Malgré leurs demandes répétées et leurs propositions cohérentes et crédibles, les profs se sentent ignorés par le ministre Proulx. Parce qu’il n’écoute pas les profs, Sébastien Proulx ne parvient pas à poser les bons diagnostics. Donc, il ne propose pas les bons remèdes», a déploré Sylvain Mallette, président de la FAE, par voie de communiqué.

Le sondage révèle par ailleurs que près de 50 % des répondants estiment que les modèles d’apprentissage proposés en orientation scolaire et professionnelle ou en éducation à la sexualité ne sont pas de bonnes voies pour assurer la transmission et l’acquisition de savoirs et d’habiletés en ces matières.

Près de 69 % des profs sont en désaccord avec le fait que le ministre Proulx et les commissions scolaires puissent empêcher certains élèves de fréquenter les classes de sixième année sous prétexte qu’ils souhaitent réduire d’ici 2030 la proportion d’élèves entrant au secondaire à 13 ans ou plus.

Le sondage fait aussi ressortir que plus de 76 % des enseignants estiment qu’il faut prioriser les missions dévolues à l’école publique.

Enfin, 58 % des enseignants sondés estiment que le ministre accorde trop de place aux entreprises dans le système d’éducation.