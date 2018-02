Logement collectif: augmentation record au Québec

Le Québec est la province au pays ayant connu la plus forte augmentation de gens vivant dans un logement collectif de 2011 à 2016, indique une étude de l’Institut de la statistique du Québec dévoilée mardi.

En raison du vieillissement de la population, l’accroissement a été de 29 000 personnes, soit 17 %, «le plus fort jamais observé dans les données disponibles depuis 1971», a précisé l’Institut qui a ajouté que la croissance de la population durant cette période de cinq ans n’a été que de 4 %.

Au Québec, près de 200 000 personnes vivaient en 2016 dans un logement collectif, qui comprend les résidences pour personnes âgées, les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et les prisons.

Chez les 70 ans et plus, le Québec est celle qui compte la plus forte proportion de gens habitant en logement collectif (14,7 %).

«En 2016, cette proportion est même deux fois plus élevée que dans le reste du Canada entre l'âge de 75 et 84 ans (12,8 % contre 6,5 %). Cette particularité québécoise s'explique principalement par la plus forte propension de la population à demeurer dans une résidence pour aînés», a souligné l’Institut de la statistique.

Les CHSLD et les résidences de l’âge d’or regroupent les trois-quarts des personnes vivant dans un logement collectif dans la province. Par conséquent, les Québécois vivant dans des logements collectifs sont majoritairement des femmes (62 %) et des personnes de 85 ans et plus (39 %).

Chez les Québécois ayant moins de 65 ans, les hommes sont majoritaires dans les logements collectifs parce qu’on en retrouve 12 fois plus dans les prisons que les femmes.