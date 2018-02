Luc Lavoie, un communicateur «exceptionnel» et «loyal»

Le communicateur Luc Lavoie a lancé officiellement mardi son livre «En première ligne», aux Éditions de l’Homme, dans lequel il dresse le bilan de plus de quatre décennies de vie publique.

Aux côtés de ses petits-enfants, «qui inspirent sa vie» et à qui le livre est dédicacé, Luc Lavoie a confié devant une salle pleine à craquer que cet ouvrage leur permettait de se souvenir des actions et de la vie de leur grand-père. «Quand ils vont être plus grands, ils vont savoir c’est qui leur papi», a-t-il confié en entrevue à l’Agence QMI.

Luc Lavoie s’est dit «très fier» mardi de cet ouvrage qu’il a écrit avec son «meilleur ami», Serge Rivest, qui est selon lui «la plus belle plume du Québec».

MARTIN CHEVALIER/AGENCE QMI Discours de Luc Lavoie lors du lancement de sa biographie «En première ligne» au siège social de Québecor à Montréal le mardi 6 février 2018. MARTIN CHEVALIER / LE JOURNAL DE MONTRÉAL

Après une carrière de plus de 40 ans, le spécialiste en communication et analyste politique remémore ses souvenirs dans un livre de plus de 300 pages, dans lesquelles il revient sur son parcours, ses défis et sa relation particulière avec plusieurs personnalités politiques et publiques, au premier rang duquel l’ex-premier ministre canadien Brian Mulroney.

C’est d’ailleurs lui qui préface l’ouvrage, qu’il termine par ces quelques qualificatifs à l’adresse de celui qui a été son chef de cabinet adjoint et porte-parole: «courage, ténacité, sagesse et épine dorsale d’acier».

En voyage pendant le lancement, M. Mulroney a tout de même tenu à enregistrer un message vidéo dans laquelle il a loué la loyauté de son ami, «un collaborateur extraordinaire», prédisant par ailleurs que l’ouvrage se vendrait comme «des petits pains chauds».

De son côté, le grand patron de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a louangé pendant son allocution le communicateur exceptionnel avec qui il a travaillé pendant de nombreuses années. De cette collaboration fructueuse, M. Péladeau a retenu deux qualificatifs : «loyauté et authenticité».

Pour ce lancement, de nombreuses personnalités publiques ont fait le déplacement au siège social de Québecor, dont ses amis Marc Lotie et Pierre de Bané, dont il est abondamment question dans le livre.

De ses années en journalisme, à la vie politique aux côtés de Brian Mulroney; de ses expériences en gestion de crise dans le privé, à sa collaboration avec Québecor ainsi qu’à l’émission «La Joute», à LCN, Luc Lavoie raconte son vécu, mais aussi ses impressions sur ses rencontres.

«En première ligne- Le parcours atypique d'un communicateur» est disponible dans les librairies dès mercredi.