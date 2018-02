Mont Royal: une décision saluée par la communauté cycliste

La fermeture partielle de la voie Camillien-Houde dès ce printemps aux automobilistes qui traversent le mont Royal a été saluée mardi par plusieurs cyclistes qui conçoivent cette annonce comme un legs de Clément Ouimet.

«C’est une très bonne nouvelle. Ça vient apporter un baume sur les blessures causées par sa mort [...] On vient diminuer les chances qu’un tel accident ne se reproduise», a déclaré Antoine Malo, entraineur au sein du club cycliste Espoirs Laval, faisant référence au cycliste de haut niveau qui a été happé mortellement en octobre dernier par un automobiliste américain qui effectuait un demi-tour interdit sur la voie Camillien-Houde.

«Ce chemin, c’était son terrain de jeu. Il aurait voulu que ça soit plus sécuritaire. Je crois qu’il aurait été content [de cette annonce]», a souligné Samuel Labrie Ross, qui a côtoyé Clément Ouimet comme collègue de travail dans une boutique de vélo.

La présidente-directrice générale de Vélo Québec, Suzanne Lareau, déplore toutefois que cette décision n’ait pas été prise plus tôt. «Ça faisait 10 ans qu’on en parlait que cet aménagement était à changer. C’est dommage que ça prenne un mort pour qu’on bouge», a-t-elle soupiré.

Enquête en cours

À la fin du mois de novembre, l’enquête policière entourant la mort de Clément Ouimet a été soumise au Directeur des poursuites criminelles et pénales, qui étudie toujours ce dossier.

«Ça fait quatre mois et on n’a plus aucune nouvelle [de l’automobiliste]. Ça passe un mauvais message qu’on peut causer la mort sans en subir les conséquences. C’est un peu frustrant», a déploré le cycliste Édouard Beaudoin, du club Espoirs Laval.

Un constat partagé par Suzanne Lareau. «Il faut qu’on envoie un message qu’on a une responsabilité. Quand on fait une manoeuvre interdite qui cause la mort de quelqu’un, il devrait y avoir des conséquences», a-t-elle affirmé.