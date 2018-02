Les moqueries soulevées par une intervention jugée «trop féministe» de Justin Trudeau ont soulevé l’ire de l’ex-stratège politique Luc Lavoie, à l’émission «La Joute».

Lors d’une assemblée publique à Edmonton jeudi dernier, qui se déroulait en anglais, M. Trudeau a corrigé une citoyenne pour son utilisation du terme «mankind» (littéralement race de l’homme). «Nous préférons dire "peoplekind" (littéralement race des personnes), pas nécessairement "mankind", parce que c’est plus inclusif», a-t-il dit.

À LIRE AUSSI : Trudeau s’attire les moqueries pour des propos trop féministes

«C’est tellement stupide, parce qu’en plus, sur le plan étymologique, c’est même pas vrai! lance Luc Lavoie."Mankind" ne vient pas du mot "homme", ça vient du vieil anglais et c’est comme ça que ce mot-là s’est retrouvé dans notre langue. C’est "mankind". Quand il arrive avec ces affaires-là Trudeau, il me tape sur les nerfs, tu ne peux pas t’imaginer!»

Pour sa part, Bernard Drainville préfère l’expression utilisée par Justin Trudeau

«J’aime mieux "human kind", le "genre humain"», soutient-il.

Néanmois, l’entourage de Justin Trudeau a réagi à la controverse. Ses proches affirment que «les critiques ont sorti l’intervention de M. Trudeau de son contexte» et que «le premier ministre va continuer à utiliser l’expression "mankind", qui n’est pas à proscrire».