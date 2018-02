Un centre équestre sera construit à Bécancour

Le centre équestre «le plus complet» de l'est du Canada sera construit au cours de l'année dans le secteur Gentilly, à Bécancour, dans le Centre-du-Québec.

Cet important projet de 11 millions ne sera pas destiné à la randonnée équestre, mais bien à l'entraînement et à la compétition. Il comprendra toutes les installations requises pour l'accueil, l'hébergement et les soins aux chevaux, avec des manèges intérieurs et extérieurs.

«On couvre tous les sports, a expliqué le directeur du Complexe équestre de Gentilly, François Pépin, à TVA Nouvelles. C'est le complexe équestre, non pas le plus gros, mais le plus complet dans l'est du Canada»

Le complexe sera érigé sur le terrain de golf de Gentilly, où le nombre de trous sera réduit de 18 à neuf pour libérer de l'espace.

Les promoteurs propriétaires du golf, Jean-Claude Parr et Steve Garceau, n'en sont pas à leur premier projet à Bécancour. Ils sont notamment engagés dans le développement du quai de Sainte-Angèle-de-Laval.

Sur les 11 millions $ que coûtera le projet, 3 millions $ seront fournis sous forme de subventions par Québec

«On manque vraiment de façon très importante d'infrastructures [équestres] de qualité pour attirer nos jeunes, pour les former et pour qu'ils puissent aller dans des compétitions de haut niveau», a indiqué la ministre du Tourisme, Julie Boulet.

Les promoteurs espèrent amorcer leurs activités l'automne prochain avec un premier événement qui attirera plus de 500 montures.