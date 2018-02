Un forum pour régler la congestion au nord de Montréal

Pour contrer les problèmes criants de circulation sur la couronne nord de Montréal, 18 maires ont décidé d’organiser un forum sur la mobilité et le transport collectif.

C’est ce qu’a annoncé le maire de Laval Marc Demers mardi en conférence de presse.

Ainsi les villes de Laval, Terrebonne, Saint-Jérôme et Mirabel de même que les 14 villes des MRC Thérèse-De Blainville et Deux-Montagnes participeront à ce forum qui se tiendra le 23 avril prochain. Ils soumettront par la suite leur liste de priorités au gouvernement du Québec pour contrer les embouteillages.

Le groupe compte profiter des prochaines élections provinciales pour se faire entendre.

Transport collectif

Pressé de questions sur les solutions qui pourraient se dégager de ce forum, le maire de Laval Marc Demers a admis que le transport en commun serait un élément clé du forum.

«Il y a des solutions qui sont connues comme le parachèvement de la 19, les voies réservées sur les autoroutes (pour le transport collectif) et si on est ici (édifice de la Société de transport de Laval) c’est qu’on croit au transport en commun», a dit M. Demers.

Avant le forum, des études seront menées sur l’état de la congestion et sur ses impacts économiques.

Un retour d’ascenseur

«Depuis des décennies sur la couronne nord on a développé nos villes. La couronne nord est la région avec la plus belle progression au niveau du développement. Donc il est normal qu’on définisse nos priorités et qu’on ait un retour d’ascenseur pour continuer à être performant», a expliqué le maire de Saint-Eustache, Pierre Charron.

Selon un sondage mené par la STL l’été dernier, 86 % des répondants estiment que les embouteillages affectent leur qualité de vie.

La congestion routière touche 800 000 citoyens sur la couronne nord.