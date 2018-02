Un week-end de rêve à Magog

Un long lac somptueux, une horde d’activités sportives, de la culture, des paysages lumineux, des adresses gourmandes et une rue principale où il fait bon se balader sous les flocons: Magog séduit les visiteurs venus profiter du charme des Cantons-de-l’Est. Accueillante au fil des quatre saisons, la ville prend un visage particulièrement attrayant lors de la période hivernale.

OÙ FLÂNER?

Au Spa Nordic Station

À deux pas du centre-ville et pourtant dressé en pleine nature, le Spa Nordic Station est cet endroit apaisant qui parvient à faire aimer l’hiver aux plus frileux. Au menu de cette escapade en maillot de bain: trempettes dans la rivière Castle Rock, relaxation dans les bains chauds californiens, le banya russe ou les saunas secs finlandais, grandes respirations dans les bains vapeur à l’eucalyptus, intrusions dans les bassins et chutes d’eau glacée, massages et lecture dans les aires de détente à la lueur du foyer.

www.spanordicstation.com

Le long de la rue Principale

Avec ses jolies boutiques, ses restaurants, ses bistros et ses cafés, la rue Principale invite aux balades hivernales pimentées d’arrêts chaleureux.

À la chocolaterie Chocolats Vanden Eynden

Idéal pour se réchauffer, les chocolats chauds de chez Chocolats Vanden Eynden sont tout simplement décadents. Ajoutons à ce petit plaisir des pâtisseries, chocolats et chocolats fins créés sur place par les chocolatiers que l’on voit à l’œuvre derrière leur grande vitrine et on obtient un arrêt plus-que-parfait.

Expérience Tout Chocolat (relatant culture, histoire et travail derrière le chocolat) et visites autoguidées possibles.

www.chocolatsvandeneynden.com

À la microbrasserie La Memphré

On s’arrête dans cette «fabrique à bières» aux influences anglaises pour casser la croûte et déguster des bières artisanales entièrement composées d’ingrédients naturels. On tente l’expérience du plateau dégustation afin de dénicher sa ou ses bières favorites, le tout en contemplant les splendeurs gelées du lac Memphrémagog.

QUOI FAIRE?

Du patin à glace

Parcourant les parcs de la Pointe-Merry et de la Baie-de-Magog, le Sentier glacé invite les amateurs de patinage à parcourir ses 2,5 kilomètres de... sentier glacé! La piste est éclairée en soirée et propose deux relais chauffés aux patineurs.

De la randonnée d’hiver sur le marais de la Rivière aux Cerises

Le marais de la Rivière aux Cerises n’abrite pas seulement la plus longue passerelle sur pilotis au Québec, il offre aussi 8,4 kilomètres de sentiers - à l’accès gratuit - aux randonneurs bien emmitouflés. Sur le chemin, du haut de la tour d’observation, on devine ses illustres voisins que sont le lac Memphrémagog et le parc national du Mont-Orford.

maraisauxcerises.com

Du «fatbike», de la trottinette des neiges ou de la luge utilitaire

Été comme hiver, Vie de plein air offre un service de location d’équipement sportif aux visiteurs qui ont la bougeotte. «Fatbike», raquette, trottinette des neiges, luge utilitaire, ski raquette, patin: ce ne sont pas les choix d’activités hivernales qui manquent pour profiter de la rivière aux Cerises et de la piste cyclable la Montagnarde, toutes deux transformés en sentiers glacés.

Balades guidées avec équipement sur demande.

www.viedepleinair.com

De la pêche blanche sur le lac Memphrémagog

C’est dans l’une de ses cabanes chauffées au bois dressées sur le lac Memphrémagog que la compagnie Les excursions l’Air du lac invite les visiteurs à tenter l’expérience de la pêche blanche. Truite, perchaude, achigan, brochet: le choix est varié en frais de poissons à taquiner sous la glace. Les cabanes peuvent accueillir entre deux et 15 personnes, de janvier à mars, selon les conditions de la glace.

www.croisieremagog.com/fr/croisieres.asp

Assister à un spectacle au Vieux Clocher de Magog

Salle de spectacles établie dans une ancienne église méthodiste et un bâtiment datant de 1881, Le Vieux Clocher de Magog est l’endroit idéal pour vivre une soirée intime et culturelle. La salle, pouvant accueillir jusqu’à 400 spectateurs, est une institution québécoise où les artistes de la chanson et de l’humour se plaisent à roder et à présenter en primeur leurs nouveaux spectacles.

OÙ MANGER?

Taverne 1855

Le chef Éric Garand et la sommelière Jinny Dufour (le duo derrière le divin défunt restaurant Plaisir Gourmand) ont imaginé une taverne accueillante à la cuisine soignée, aux vins d’importation privée s’accordant au menu et aux prix abordables. Tout y est fait maison avec les meilleurs produits locaux de la saison. On retrouve aussi - ô joie! - des plats faisant la renommée du couple de passionnés.

Les péchés de Pinocchio

Une belle adresse faisant office d’arrêt gourmand incontournable à Magog. Les péchés de Pinocchio propose une ambiance branchée, une cuisine inventive et colorée ainsi qu’une belle carte des vins.

www.lespechesdepinocchio.com

OÙ DORMIR?

La Maison de Ville - Bed & Bistro

Les quatre chambres de cette belle adresse sont jolies comme tout, simples et bien douillettes. Quant au petit bistro de la maison (exclusif aux clients du gîte, sur réservation), il invite à la gourmandise avec ses plats célébrant la cuisine du marché et les produits du terroir.

www.lamaisondeville.ca

Auberge jeunesse Magog-Orford

Située au centre-ville, l’unique auberge de jeunesse de Magog propose des chambres individuelles, familiales et des dortoirs pouvant accueillir de quatre à six personnes. Petit-déjeuner inclus.

aubergemagogorford.com