Une hausse de taxes pour financer le quartier Well inc.

Le cadre financier d'un projet dédié à l'entrepreneuriat à Sherbrooke, le Quarter Well inc., a été déposé mardi. L'enveloppe budgétaire totale est évaluée à 70 millions $, dont 50 millions $ financés par le privé.

Si la Ville de Sherbrooke va de l'avant dans le projet le 19 février prochain, les Sherbrookois devront s'attendre à une hausse de taxes de 0,88 % pour la première année. «Plus concrètement, ça représente 19,43 $ par année pour un ménage qui possède une maison dont la valeur moyenne est estimée à 229 000 $», a expliqué Steve Lussier, le maire de Sherbrooke.

En plus d'une place publique de 42 000 pieds carrés, le projet Well inc. comprend maintenant 715 cases de stationnement, comparativement à la mouture initiale qui prévoyait 300 places. «Il est clair que le statu quo nécessite la reconstruction d'un stationnement qui ne génère aucun revenu supplémentaire pour la ville, a ajouté le maire. En fait, il s'agit d'une dépense sans retombée financière». Dans le cadre financier déposé mardi, la Ville parle d'un déficit de plus de 26 millions $ pour cette dernière option.

Le consortium privé tiendra une présentation exhaustive de son projet le 12 février prochain, soit une semaine avant que la ville ne rende sa décision.