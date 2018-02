Une cinquantaine de véhicules impliqués dans un carambolage sur l’autoroute 20 Ouest

Plusieurs personnes ont été blessées mercredi après-midi, dont une très gravement, dans un carambolage impliquant une cinquantaine de véhicules sur l’autoroute 20 ouest à Mont-Saint-Hilaire, en Montérégie.

Les collisions multiples qui auraient eu lieu un peu après 13h impliquent plusieurs poids lourds, a fait savoir la Sûreté du Québec (SQ).

Un tronçon de l'autoroute 20 a été fermé en raison de l'important accident. En milieu d'après-midi, le ministère des Transports du Québec n'était encore en mesure d'estimer dans combien de temps le tronçon de l'autoroute 20 serait rouvert.

«On invite les gens à être prudents, à retarder leurs déplacements ou à trouver une alternative», a insisté Martin Girard, porte-parole du MTQ.

Jean-Pierre Breton, rejoint au téléphone par TVA Nouvelles, se dirigeait vers Drummondville lorsqu'il a aperçu plusieurs sorties de route, dont l'important carambolage près de Mont-Saint-Hilaire.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI Carambolage impliquant une cinquantaine de véhicules survenu sur l'autoroute 20 Ouest, à Mont-Saint-Hilaire.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI Carambolage impliquant une cinquantaine de véhicules survenu sur l'autoroute 20 Ouest, à Mont-Saint-Hilaire.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI Carambolage impliquant une cinquantaine de véhicules survenu sur l'autoroute 20 Ouest, à Mont-Saint-Hilaire.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI Carambolage impliquant une cinquantaine de véhicules survenu sur l'autoroute 20 Ouest, à Mont-Saint-Hilaire.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI Carambolage impliquant une cinquantaine de véhicules survenu sur l'autoroute 20 Ouest, à Mont-Saint-Hilaire.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI Carambolage impliquant une cinquantaine de véhicules survenu sur l'autoroute 20 Ouest, à Mont-Saint-Hilaire.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI Carambolage impliquant une cinquantaine de véhicules survenu sur l'autoroute 20 Ouest, à Mont-Saint-Hilaire.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI Carambolage impliquant une cinquantaine de véhicules survenu sur l'autoroute 20 Ouest, à Mont-Saint-Hilaire.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI Carambolage impliquant une cinquantaine de véhicules survenu sur l'autoroute 20 Ouest, à Mont-Saint-Hilaire.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI Carambolage impliquant une cinquantaine de véhicules survenu sur l'autoroute 20 Ouest, à Mont-Saint-Hilaire.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI Carambolage impliquant une cinquantaine de véhicules survenu sur l'autoroute 20 Ouest, à Mont-Saint-Hilaire.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI Carambolage impliquant une cinquantaine de véhicules survenu sur l'autoroute 20 Ouest, à Mont-Saint-Hilaire.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI Carambolage impliquant une cinquantaine de véhicules survenu sur l'autoroute 20 Ouest, à Mont-Saint-Hilaire.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI Carambolage impliquant une cinquantaine de véhicules survenu sur l'autoroute 20 Ouest, à Mont-Saint-Hilaire.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI Carambolage impliquant une cinquantaine de véhicules survenu sur l'autoroute 20 Ouest, à Mont-Saint-Hilaire.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI Carambolage impliquant une cinquantaine de véhicules survenu sur l'autoroute 20 Ouest, à Mont-Saint-Hilaire.

































Selon lui, la chaussée est particulièrement glissante en raison de la glace noire et ajoute qu'il y a de fortes bourrasques.

Il a ajouté que depuis son départ de Montréal, il avait vu plusieurs accidents sur l'autoroute 20 Ouest.

D’autres carambolages ont été signalés sur l’autoroute 30 à la hauteur de Saint-Constant, sur la 40 à la hauteur de L’Assomption, ainsi que sur l’autoroute 10 à la hauteur de Carignan.

«La visibilité est partielle sur plusieurs routes au sud du Québec, en Estrie, en Montérégie, dans la région de Montréal, ce sont des endroits à surveiller. Pour les gens de Trois-Rivières et Québec aussi, il y a de la neige sur les routes et ça se maintient toujours entre couvert et partiellement enneigé», conclut M. Girard.

En raison des conditions routières difficiles, la SQ a également fait un appel à la prudence sur Twitter et a demandé aux automobilistes de réduire leur vitesse et de conserver une distance sécuritaire.