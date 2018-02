Les jouteurs ont constaté, avec un certain émerveillement, le changement de ton soudain du ministre de la Santé Gaétan Barrette dans les pourparlers avec les infirmières concernant leurs conditions de travail.

Lors de la période des questions mercredi à Québec, M. Barrette a utilisé une attitude posée et positive pour relater sa rencontre avec les responsables de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), mardi.

«Devant moi hier, j’avais le plaisir d’avoir non pas une adversaire, mais une partenaire avec laquelle on va travailler à mettre en application des solutions qu’elles ont même évoqué et à propos desquelles j’ai reconnu que le côté administratif n’est pas allé assez vite», a déclaré le ministre.

Un changement qui n’est pas passé inaperçu chez les analystes de «La Joute»

«C’est pas une transformation, Gaétan Barrette, c’est une transfiguration! s’est exclamé Antoine Robitalle. C’est incroyable!»

Les propos immédiatement ont déclenché le rire chez ses acolytes!

«C’est une transmutation si tu veux! a-t-il ajouté. Il y a comme une mutation génétique de Gaétan Barrette qui est maintenant un homme posé, gentil, à l’écoute qui valorise ses adversaires et qui dit que les adversaires avaient raison!»

«C’est du boutte pour boutte comme on dit!», a renchéri Luc Lavoie.