Chaos en France en raison des chutes de neige exceptionnelles

Des chutes de neige exceptionnelles ont semé la pagaille dans le nord de la France dans la nuit de mardi à mercredi, particulièrement en région parisienne où des centaines de personnes ont été bloquées sur des axes routiers, d'autres passant la nuit dans des centres d'accueil.

Des vols ont été annulés mercredi matin dans les aéroports parisiens où 13 cm de neige ont été relevés à 5h00, les trains étaient fortement perturbés (mais pas les métros) et la situation sur les routes restait compliquée.

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP



























Le ministère de l'Intérieur a d'ailleurs enjoint les automobilistes de ne pas prendre leurs voitures, «face à une situation exceptionnelle».

Avec ses 12 cm relevés dans le sud de la ville, Paris a pris «un visage de capitale scandinave» commentait la chaîne d'information BFMTV.

Gracieuseté, Carolan Grégoire

Gracieuseté, Carolan Grégoire

Gracieuseté, Carolan Grégoire

Gracieuseté, Carolan Grégoire

Gracieuseté, Carolan Grégoire

Gracieuseté, Carolan Grégoire

Gracieuseté, Carolan Grégoire

Gracieuseté, Carolan Grégoire

Gracieuseté, Carolan Grégoire



















Un manteau blanc de quelques centimètres recouvrait les trottoirs de la capitale et sa région, d'une épaisseur sans commune mesure toutefois avec les amas neigeux que peuvent connaître la Russie ou le Canada.

Il a cependant pris de court les Français moins habitués aux hivers rigoureux et provoqué la fermeture de la tour Eiffel, depuis mardi.

Un début de polémique pointait, des automobilistes, voire des responsables politiques, incriminant le manque de préparation des autorités chargées de la voirie.

«Il faut arrêter de faire croire n'importe quoi aux Français» et reconnaître qu'«il est difficile d'anticiper le nombre de centimètres de neige qu'il va tomber», a rétorqué le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux sur la radio RTL.

Sur une route au sud-ouest de la capitale, «entre 1500 et 2000 personnes» ont été bloquées et leur évacuation était toujours «en cours» mercredi matin, selon les autorités. Bon nombre ont abandonné leur véhicule dans la nuit sur la chaussée pour rejoindre un gymnase.

Mais certains ont préféré rester dans leur véhicule, dans l'espoir de repartir plus vite, comme Antonio De Lemos, «bloqué depuis 17h00» mardi, «sans manger», a-t-il dit à l'AFP.

Quarante-six centres d'hébergement ont été ouverts dans la région Île-de-France pour plus de 600 personnes. Environ 700 autres personnes ont été hébergées dans des gares et 230 à l'aéroport d'Orly.

En Île-de-France, on enregistrait près de 200 km de bouchons peu avant 8h00, contre 739 kilomètres mardi soir, un record, selon le site d'informations routières Sytadin.

À l'aéroport parisien de Roissy, tous les trains vers Paris ont été annulés pour plusieurs heures.

«Je suis resté assis une demi-heure dans un train pour rejoindre Paris et puis tout le monde s'est levé et est parti», a raconté Paul Farberman, 66 ans, tout juste débarqué de Los Angeles. «J'adore Paris. Je voudrais juste parvenir à y arriver!», a-t-il ajouté non sans humour.

Les intempéries touchent une grande partie nord de la France, 25 départements étant en vigilance orange neige et verglas jusqu'à 13h00.

À 5h00, Météo-France avait relevé entre 8 et 15 centimètres de neige dans le centre du pays.

La neige devrait se renforcer selon Météo-France et la situation devenir critique dans la nuit de mercredi à jeudi avec la chute des températures - jusqu'à moins 10 degrés.