Clooney a séduit sa femme grâce à son chien Einstein

George Clooney a utilisé son animal de compagnie pour séduire sa femme Amal.

L’acteur américain a conquis le cœur de son épouse en lui écrivant des lettres de la part de son chien Einstein pour qu’elle le représente.

«J’écrivais des lettres de la patte d’Einstein pour lui dire : ‘‘Je suis pris en otage et j’aurais besoin d’un avocat pour me faire sortir de cette pièce’’», a-t-il expliqué en entrevue à l’émission My Next Guest Needs No Introduction de David Letterman.

AFP

Clooney a également raconté qu’il essayait d’impressionner Amal en l’invitant à une séance d’enregistrement avec un orchestre de 150 instruments dans les mythiques studios d’Abbey Road.

«Je lui avais demandé de venir avec moi à Abbey Road et elle m’a dit qu’elle était dans une réunion importante, mais qu’elle passerait faire un tour après», a-t-il confié.

Mariés depuis 2014, l’acteur de 56 ans et sa femme ont accueilli leurs jumeaux Ella et Alexander en juin 2017.