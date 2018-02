Des organismes communautaires bloquent le siège social du PLQ

Des représentants de la campagne Engagez-vous pour le communautaire - qui soutient 4000 organismes de la province - bloquaient mercredi le siège social du Parti libéral du Québec sur le boulevard Wilfrid-Hamel, à Québec.

Cette action surprise se veut être une revendication auprès du gouvernement du Québec pour un meilleur soutien de l’action communautaire autonome, notamment par un meilleur financement et le respect de son autonomie.

Ce genre de mobilisation était prévu un peu partout au Québec, mercredi matin.

En après-midi, les élus de la Capitale-Nationale devaient recevoir la visite de plus d’une centaine de travailleuses et travailleurs, des membres et des bénévoles d’organismes communautaires, qui iront faire connaître leurs revendications.