Deux adolescents de Thetford Mines accusés de menaces d'attentat

Deux adolescents de Thetford Mines ont été arrêtés après avoir proféré des menaces de commettre un attentat à l’hôtel La cache du Domaine, dans la nuit de dimanche à lundi.

Un jeune de 15 ans a utilisé le téléphone cellulaire de son ami de 17 ans et a téléphoné à l’établissement pour dire qu’un attentat se produirait dans les prochaines heures.

«Il n’y avait pas de moyen précisé, ça parlait simplement de commettre un attentat», a indiqué le sergent Yves Simoneau, porte-parole à la Sûreté municipale de Thetford Mines.

Cet appel a causé un déploiement d’envergure à l’hôtel.

«Il y a plus de 50 chambres à cet hôtel, avec une partie spa et une section en construction pour un centre des congrès. Il y a eu une recherche de colis suspect dans toutes les sections, des vérifications sur le terrain et dans les véhicules sur place et auprès des clients», a énuméré le sergent Simoneau.

Aucun colis suspect ou personne suspecte ne s’y trouvait.

L’enquête a finalement permis de retracer, le jour même, l’auteur de l’appel, ainsi que le propriétaire du téléphone cellulaire avec lequel l’appel a été fait.

Le propriétaire du cellulaire a été arrêté le 29 janvier et l'appelant, le 2 février dernier. Ils pourraient faire face à des chefs d’accusation d’avoir proféré des menaces de mort et des menaces de détruire un bien.

Par ailleurs, les deux jeunes doivent respecter plusieurs conditions, notamment de ne pas communiquer entre eux, ni avec l’établissement visé et le personnel qui y travaille.