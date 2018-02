Deux suspects recherchés pour introduction par effraction et vol

La police demande l’aide de la population afin d’identifier des suspects qui auraient commis une introduction par effraction et un vol survenu à Sherbrooke, le 26 janvier dernier.

L’évènement est survenu entre 8h30 et 12h30 dans une résidence située sur le chemin du Sanctuaire, près du chemin des Pèlerins.

Les suspects auraient forcé la fenêtre de la porte du garage avec un bout de bois avant de voler des appareils électroniques (ordinateur portable ACER, des paires d’écouteurs Beat by Dre, une colonne de sons) et des outils (deux scies à chaîne de marque Stihl Ms250 et Ms 270, crique motomaster, douilles Mastercraft bleue).

Le premier suspect serait âgé d’environ 35 ans. Il mesurerait 6 pieds et pèserait 200 lb. Il a les cheveux foncés, coupe champignon, un manteau foncé avec une capuche en fourrure, un pantalon cargo camouflage beige, des bottes de travail et un porte-monnaie avec une chaîne au côté droit.

Le second suspect mesurerait 5 pi 7 po et pèserait 180 lb. Il porte une tuque noire avec écrit «NL» en rouge.

Les deux hommes auraient pris la fuite à bord d’une Toyota Corolla ou Camry de couleur brune vieux modèle (2003 à 2007) avec bande blanche au-dessus du pare-brise.

Toute personne ayant des informations concernant cet évènement peut communiquer avec le Service de police de Sherbrooke au (819) 821-5555 ou au 821-5544.