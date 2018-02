Drake offre 50 000 $ à l’une de ses admiratrices

Drake vient de réaliser le rêve d'une de ses fans: il lui a remis une bourse de 50 000 dollars pour payer ses études à l'université. Le rappeur a remis le chèque à la jeune femme lundi.

Destiny Paris James a été choisie après avoir écrit une dissertation sur l'importance des bourses universitaires l'année dernière.

«Apparemment, ma dissertation et mon histoire ont fait le tour de l'université. J'ai été contactée ce week-end pour apparaître dans une vidéo où je raconterais d'où je viens, ce que j'ai vécu, et pourquoi il est crucial que les gens continuent à offrir des bourses universitaires. C'était une surprise énorme, Drake m'a dit qu'il avait lu de grandes choses sur moi et qu'il était très impressionné par ce que j'avais enduré, alors il a décidé de me donner 50 000 dollars pour payer mes études», a-t-elle expliqué sur Instagram, en partageant une photo d'elle avec le rappeur.

Drake était en Floride pour tourner le clip de son morceau «God's Plan» dans une école. Après avoir remis le chèque à Destiny, il a invité la jeune fille sur le tournage.

«Mon nouveau morceau préféré de Drake, c'est «God's Plan» («Le projet de Dieu»). Je me suis toujours dit que Dieu avait un projet. C'est incroyable que j'ai toujours autant aimé ce morceau sans savoir que j'allais finir dans le clip ! Il m'a dit qu'il devait partir tourner, alors il m'a fait ''Viens, dis-leur de t'emmener sur le tournage du clip''. Tout le monde savait que Drake était sur le campus mais personne ne s'attendait à ça !», a-t-elle raconté à Newsbeat.

Drake ne s'est pas arrêté là puisqu'il est ensuite allé au lycée Miami Senior pour faire un don de 25 000 dollars. Il a également offert des vêtements de sa marque OVO aux élèves, en déclarant : «J'espère que vous allez passer une année géniale. J'espère que vous allez tous faire de grandes choses».