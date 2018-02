Héroux-Devtek enregistre une baisse des ventes et des profits

Le fabricant québécois de produits aérospatiaux Héroux-Devtek a rapporté mercredi une baisse de ses profits et de ses ventes au troisième trimestre de l’exercice financier 2018.

Pour la période de trois mois close le 31 décembre dernier, la compagnie basée à Longueuil a déclaré un résultat net de 626 000 $ comparativement à 8,1 millions $ durant la même période, l’an dernier. Une fois ajusté, il est de 5,6 millions $ ou 16 cents par action par rapport à 6 millions $ ou 17 cents par action.

Les ventes sont passées de 98,6 millions $ au troisième trimestre de l’an dernier à 97 millions $ pour cette année en raison du «recul des ventes dans le marché de l'aérospatiale lié à la défense et aux fluctuations d'un exercice à l'autre de la valeur du dollar canadien par rapport aux devises», a fait savoir Héroux-Devtek, dans un communiqué..

«Alors que nous amorçons le trimestre le plus solide de l'exercice, nous maintenons nos prévisions annuelles, soit une légère diminution des ventes et une marge du BAIIA ajusté stable en regard de celles de l'exercice précédent», a expliqué Gilles Labbé, président et chef de la direction.

«Nous sommes enthousiasmés par nos perspectives futures, compte tenu de l'acquisition de CESA qui marquera un tournant majeur pour la Société, des nombreuses occasions d'affaires, des perspectives positives de croissance à long terme de l'aérospatiale commerciale et de l'augmentation des dépenses engagées en matière de défense à l'échelle mondiale», a ajouté M. Labbé.

Rappelons que Héroux-Devtek a fait la plus grande acquisition de son histoire en mettant la main sur Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos (CESA), une filiale d’Airbus, pour 205 millions $, en octobre dernier.

La compagnie québécoise a également que son carnet de commandes demeurait bien rempli se chiffrant à 475 millions $, en hausse par rapport à 405 millions $ au 31 mars dernier.