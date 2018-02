La «dame aux sushis» aurait visité près de 250 commerces

Une présumée fraudeuse qui utilisait tout un stratagème afin d’extorquer des propriétaires de restaurants, pour la plupart de sushis, aurait visité près de 250 commerces pour leur soutirer de l’argent.

Surnommée la «dame aux sushis», la femme de 52 ans était sous mandat d'arrestation depuis le 15 novembre dernier et a finalement été arrêtée dans la grande région de Montréal, le 31 janvier.

La nouvelle de son arrestation a soulagé les restaurateurs, pour plusieurs de la région de Québec, qui s’étaient concertés pour mettre un frein aux agissements de la présumée fraudeuse.

Un des restaurateurs floués, Tony Tannous, s’est confié en entrevue à l’émission Le 9 Heures.

Il explique que la dame a pu facilement être ciblée par les restaurateurs parce que l’un de ceux-ci a partagé sur Facebook la vidéo de la femme dans son restaurant.

«La veille que c’est arrivé à mon restaurant, c’est arrivé au restaurant d’une amie, le Sushi To Go sur Saint-Jacques. C’était arrivé à elle et son frère dans la même journée. Son frère a un restaurant de sushis à Beauport».

Tony Tannous a également partagé la vidéo sur Facebook, qui selon lui, aura permis d’alerter d’autres propriétaires de restaurants, et ainsi, de limiter les dégâts.

Selon M. Tannous, la «dame aux sushis» aurait floué des dizaines de commerces.

«Quand on a partagé la vidéo, moi j’ai été contacté au-dessus de 250 fois. J’ai incité les gens à porter plainte à la police dans leur région», assure le restaurateur.

Selon lui, la femme se serait attaquée à toutes sortes de commerces, dont des fromageries.

Mauvaise publicité

La suspecte aurait menacé ses cibles de leur faire de la mauvaise publicité sur les réseaux sociaux si on ne lui remettait pas un montant d’argent pour un produit qu’elle affirmait avoir acheté, ce qui était faux.

Cette menace aurait probablement fait réagir peut-être trop rapidement les victimes de la présumée fraudeuse, qui lui ont donné raison en lui remettant le montant demandé.

«Ceux qui font leurs commentaires sur les réseaux sociaux, et TripAdvisor, ça fait énormément de mal aux restaurateurs. On essaie toujours d’être plus vigilants. Dites-vous que les restaurateurs ne veulent jamais offrir un mauvais service. Tout le monde veut donner son meilleur, et on est accommodants», assure M. Tannous.

Selon lui la collaboration et la vigilance des restaurateurs auront fait toute la différence dans ce dossier.

En plus d’avoir visité les régions de Québec et Lévis en octobre dernier, la femme de Brossard se serait aussi rendue dans plusieurs restaurants de Granby, Victoriaville, Thetford Mines et de Beauce au cours des derniers mois.

Au total, 45 chefs d'accusation ont été déposés mercredi contre Nancy Demers, une fraudeuse «épicurienne» qui a sévi dans des dizaines de restaurants partout au Québec.