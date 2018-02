Le président du RTC répond aux «inexactitudes» de Québec 21

Dévoilant de nombreux chiffres, Rémy Normand, président du Réseau de transport de la Capitale (RTC), a tenu à répondre aux «inexactitudes» véhiculées par l’opposition officielle quant aux coûts des stations tempérées.

S’il est vrai qu’une des stations (41e Rue Ouest/1re Avenue) a nécessité un investissement de 754 000 dollars au RTC, le coût moyen des 20 stations tempérées du RTC est de 361 000 dollars, a-t-il insisté, mercredi matin, en point de presse. Aussi, 75% de la facture globale est assumée par le gouvernement du Québec, a précisé M. Normand.

«750 000 dollars, ça peut sembler cher, mais ça s’explique. La station de la 41e Rue est la plus grande sur le réseau», a-t-il signalé en détaillant diverses normes nécessaires à la construction de tels équipements. Dans le cas de cette station, il y a eu quatre appels d’offres. Et le RTC a choisi, comme c’est la norme, le plus bas soumissionnaire, a-t-il insisté.

De façon plus générale, le président du RTC a expliqué qu’une station tempérée est «grande comme 20 abribus. Il y a du chauffage, des écrans, des bornes d’information, du mobilier, l’accès universel. Bref, c’est moderne, confortable et attrayant. Ça se compare davantage à un édifice d’utilité publique».

Sans fournir des chiffres précis, M. Normand a assuré que le coût de certaines stations tempérées construites par le secteur privé se comparait à celles réalisées par le RTC. Dans certains cas, comme celui de la station Jules-Dallaire Est, construite par Cominar en 2012, la construction a même coûté plus cher au privé, a fait savoir le président Normand.

Lundi soir, la question de la gestion du RTC a donné lieu à des échanges acerbes au conseil municipal. M. Normand a dit avoir senti une attaque à son intégrité dans cette sortie de l’opposition. «On se drape du voile de l’innocence. Mais en fait, on agit mesquinement. On dénigre. On cherche à diminuer et à ratatiner la Ville, le transport en commun et le RTC», a-t-il déploré.

Toilette à 200 000 dollars

Rémy Normand s’est également porté à la défense de la dépense de 200 000 dollars pour rénover une toilette pour les chauffeurs d’autobus à la station de Marly. Dans ce cas, 14 soumissionnaires ont déposé des propositions. Encore une fois, c’est le plus bas soumissionnaire qui a été choisi.

Interrogé sur un incident récent au cours duquel un chauffeur a été coincé dans cette toilette pendant deux heures, M. Normand a affirmé que le RTC «n’est pas exempt» de ce type de bris de serrure, y compris sur des équipements neufs. Une enquête de la CNESST n’aurait pas blâmé le Réseau, a-t-il affirmé.