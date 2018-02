Le site web du parti de l'ex-maire Coderre victime de cyberattaques

La formation politique de l’ex-maire de Montréal, Denis Coderre, a déposé une plainte à la Sûreté du Québec, lui demandant d’enquêter sur des cyberattaques visant son site Internet.



Joint par TVA Nouvelles, Gilbert Decoste, le directeur général du parti politique qui porte maintenant le nom Ensemble Montréal, a indiqué que les cyberattaques sont survenues quelques jours avant l’élection du 5 novembre.



«Les pirates informatiques voulaient pénétrer notre système de base de données. Notre fournisseur a toutefois réussi à contrer les attaques. Cependant, ils ont eu accès à notre site web. Ils ont détruit les données sur les contributeurs, dans le but de perturber nos activités de campagne. Les donateurs n’ont cependant pas à s’inquiéter. Par souci de transparence, nous leur avons fait parvenir une lettre dans le but de les rassurer.»



Dans la lettre, M. Decoste écrit: «Nous pouvons vous rassurer quant à la protection de vos données personnelles. Comme nous ne sauvegardons aucun numéro de carte de crédit, il est impossible que les criminels aient pu les obtenir de notre site web. De plus, notre fournisseur nous rassure qu’aucune autre information confidentielle n’a été compromise.»