Libération refusée pour le premier terroriste en sol québécois

«Le terroriste de Maskinongé», le premier résident québécois à avoir été condamné pour terrorisme en 2010, s’est vu refuser toute remise en liberté par les autorités carcérales mercredi matin.

Arrêté en septembre 2007, Said Namouh avait été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération avant 10 ans pour participation aux activités d’un groupe terroriste et complot à l’engin explosif notamment. Membre du groupe «Global Islamic Media Front», Namouh transmettait des messages pour encourager les musulmans à participer au groupe terroriste «Army of islam».

Lors de son arrestation à Maskinongé près de Trois-Rivières, le Marocain d’origine s’apprêtait à quitter le pays pour rejoindre un groupe en Égypte où il était pressenti comme kamikaze. Lors de son procès, il a nié toute implication dans un groupe terroriste.

«Le même individu»

En audition devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) mercredi à Donnacona, Said Namouh s’est essentiellement présenté sous son même jour qu’il y a 10 ans. Se décrivant comme une «victime du système de justice pénale canadien», le détenu a aussi parlé des «atrocités vécues par le peuple somalien» commises par le gouvernement américain.

L’absence de remords est donc «très préoccupant» pour la Commission tout comme le refus de se soumettre à une évaluation psychologique. «Vous demeurez sensiblement le même individu qu’au début de votre sentence», estiment les commissaires.

D’ailleurs, plusieurs rapports d’infraction ont été inscrits à son dossier depuis son incarcération dans des établissements à sécurité super-maximale. Il a notamment été placé en isolement préventif pendant plus d’un mois en 2016 pour avoir modifié un ordinateur accessible aux détenus.

Les «croyances extrémistes» de Said Namouh font en sorte que les autorités carcérales agissent avec prudence avec lui et «prennent toutes les mesures nécessaires pour empêcher la radicalisation dans ses pénitenciers».

Expulsé

Arrivé au pays en 2003 après avoir épousé une Québécoise, l’homme maintenant âgé de 45 ans n’a jamais eu sa citoyenneté canadienne. Il est donc soumis à une mesure d’expulsion depuis mars 2013, mais les autorités n’ont «aucune indication quant aux mesures judiciaires» prises contre lui une fois libéré.

Considérant «le risque élevé de récidive à connotation violente», la CLCC a refusé toute libération au «terroriste de Maskinongé» qui devra rester au pénitencier de Donnacona.