Quatre nouveaux autobus électriques l'an prochain

Quatre nouveaux autobus électriques de la Société de transport de Montréal (STM) circuleront dans les rues de Montréal dès l'an prochain.

La STM a approuvé mercredi soir un règlement d'emprunt de près de 6 millions $ qui lui permettra d'acquérir quatre nouveaux autobus électriques à recharge lente qui seront mis en service au courant de l'année 2019 sur la ligne 212 Sainte-Anne-de-Bellevue.

Ces autobus seront rechargés et entretenus quotidiennement au centre de transport de la STM situé dans l'arrondissement Saint-Laurent.

«Ça nous permet d’acquérir déjà de l’expérience, d’analyser l’autonomie de jour de ces autobus et de collecter des informations» afin d’aiguiller la STM dans l’achat de ses prochains autobus électriques, a indiqué Philippe Déry, conseiller en affaires publiques pour l’entreprise.

Plus cher

Ces quatre autobus électriques de neuf mètres de longueur seront toutefois bien plus dispendieux que les vieux autobus au diesel qu'ils remplaceront, ces derniers coûtant au plus 500 000 $ à l'achat.

«C’est certain que c’est plus cher, mais il faut voir les gains qu’apporte l’électrification», a noté M. Déry. Les autobus électriques, en plus de n’émettre aucun gaz à effet de serre, seront climatisés et plus silencieux que les autobus au diesel.

La STM n'a toutefois pas voulu dévoiler quel montant elle serait prête à payer pour ces autobus électriques afin de «ne pas influencer le marché». L'appel d'offres, qui permettra de déterminer le fournisseur, sera lancé sous peu.

2025

Actuellement, la STM ne possède que trois autobus électriques sur sa flotte de plus de 1800 véhicules. De ce nombre, 151 sont des bus hybrides.

Afin de réduire considérablement son empreinte écologique, la STM prévoit n'acheter que des autobus électriques à partir de 2025.