Un clin d'oeil de Québec pour séduire les touristes de la métropole

En guise de réponse à ses homologues de Montréal, l'Office du tourisme de Québec lance lui aussi une offensive publicitaire pour inviter les Montréalais à venir visiter la Capitale-Nationale.

Présentée il y a quelques semaines et intitulée «J'ai changé. Reviens me voir», la campagne publicitaire met en scène une conversation téléphonique entre Montréal et Québec. Montréal laisse un message vocal à Québec, pour inviter ses citoyens à visiter la métropole cet hiver, ajoutant qu'elle est «plus allumée», «plus colorée» et «plus animée que jamais».

«Quand on laisse un message, la politesse, c'est de répondre», explique Éric Bilodeau, directeur du marketing et des communications à l'Office du tourisme de Québec. La publicité, présentée sur les médias sociaux, est donc une réponse directe, sur un ton humoristique, où Québec se laisse charmer et propose un rendez-vous à mi-chemin entre les deux villes.

«Les relations entre les deux offices du tourisme sont très bonnes. On s'est dit que c'était une opportunité de faire parler les gens d'ici et de la région. 75% des touristes qui visitent la vieille Capitale proviennent de la province de Québec. Et en même temps, on se permet de rappeler qu'on est tellement occupé à Québec, il y a tellement de belles activités ici!», ajoute Éric Bilodeau.