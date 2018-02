Les déclarations du député péquiste Stéphane Bergeron, qui soupçonne Robert Lafrenière d’être maintenu en poste pour éviter le coulage d’informations compromettantes pour le Parti libéral, font sourciller les analystes politiques de «La Joute».

«J’pense pas que Lafrenière soit un grand gestionnaire de personnel, il ne m’a pas fait cette démonstration-là, soutient Bernard Drainville, en faisant allusion aux rapports dévastateurs sur le climat de travail au sein de l’UPAC. Mais de là à dire que le gars, par calcul, voudrait faire capoter les enquêtes ou aurait orchestré des fuites pour faire capoter des enquêtes ou serait complice d’une stratégie pour empêcher que les enquêtes aboutissent, donc tu remets en question l’intégrité de Lafrenière : woh, woh woh!»

Antoine Robitaille explique que ces propos font surface à la suite du témoignage de Lino Zambito au procès de Nathalie Normandeau et de Marc-Yvan Côté.

«La semaine passée, dans le cadre des requêtes, en arrêt des procédures ici au palais de Justice, affirme le chef de notre Bureau d’enquête à l’Assemblée nationale. Lino Zambito a dit des choses, des choses qui circulent depuis longtemps. Il a dit tout haut ce que des gens disent tout bas, même au caucus libéral.»

«C’est pas le témoin le plus crédible, franchement!», souligne pour sa part Luc Lavoie.

L’ancien stratège politique croit qu’il faut faire preuve de prudence lors de telles déclarations

«On est dans un domaine extrêmement sensible de notre société : la police et le respect de la loi, rappelle-t-il. On est à jouer ça comme un ballon politique. Oui, il devrait s’expliquer davantage. Ou est-ce que c’est juste comme ça une théorie qu’il a échafaudée au petit-déjeuner avec des amis? Voyons donc! Il faut être un peu plus responsable que ça!»

Il aimerait notamment que Stéphane Bergeron fournisse des preuves de ce qu’il avance.

«C’est un ancien ministre de la Sécurité publique! s’exclame-t-il! Il doit savoir ce qu’il dit! Pourquoi il dit ça? Qu’il nous amène des preuves ou qu’il se la ferme!»

Pour sa part, Bernard Drainville croit que c’est à Jean-François Lisée de dire si le PQ a toujours confiance envers le commissaire de l’UPAC.

«Le PQ, voulez-vous que Lafrenière saute? demande-t-il. C’est-tu ça votre plan de match? On aimerait ça le savoir! J’suis pas content! J’suis pas content!»