Six géants du Québec inc. honorés

Chacun à leur manière ils ont marqué l’histoire du Québec inc. Six hommes et femme d’affaires ont été honorés mardi soir à Montréal par le Cercle des grands entrepreneurs du Québec.

Le Cercle a honoré le président et fondateur d’Alimentation Couche-Tard, Alain Bouchard, Aldo Bensadoun, créateur de la marque de souliers qui porte son prénom, Lino Saputo, de l’entreprise de produits laitiers éponyme, Lise Watier, de même que Rémi Marcoux de TC Transcontinental, et Serge Godin de CGI.

«Valoriser l’entrepreneuriat»

Venant tout juste d’être créé par la Caisse de dépôt et placement du Québec, Desjardins et la Banque Nationale, le Cercle honorera ainsi chaque année des hommes et des femmes d’affaires qui se sont démarqués par leurs parcours et leur contribution au milieu entrepreneurial du Québec.

«Notre objectif est de valoriser l’entrepreneuriat et donc de présenter des exemples de grands entrepreneurs comme ceux qu’on honore cette année. On veut convaincre une nouvelle génération de Québécois que les affaires, ça représente une option très intéressante pour bâtir la société et contribuer à la prospérité du Québec et du Canada», a affirmé le président et chef de la direction de la Caisse, Michael Sabia.

«C’est très émouvant, je suis entourée de gens exceptionnels. J’espère que le fait de souligner ces succès va stimuler le goût de l’entrepreneuriat», a confié Lise Watier, qui a fondé en 1972 ce qui allait devenir la plus importante entreprise québécoise de produits cosmétiques.

Redonner à la communauté

En plus de leurs succès en affaires, Mme Watier et les cinq hommes d’affaires honorés se sont aussi démarqués par leur volonté de redonner à la communauté, que ce soit par la création de programmes d’appui à la relève entrepreneuriale ou le mentorat, a-t-il souligné.