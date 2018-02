Taxelco, l’entreprise fondée par l’homme d’affaires Alexandre Taillefer, a annoncé mercredi la conclusion de la deuxième phase de son financement qui permettra notamment à Téo Taxi de porter sa flotte à 350 véhicules.

Ainsi, 17 millions $ seront investis par la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, Fondaction et le fonds XPND Capital investissent, ce qui «permettra à Téo Taxi d'offrir enfin une offre à la hauteur des attentes des Montréalais», a souligné Alexandre Taillefer, fondateur de Taxelco et associé principal XPND Capital dans un communiqué.

Grâce à ce coup de pouce, Téo Taxi va faire l’acquisition de 200 véhicules électriques en plus d'embaucher environ 600 chauffeurs et travailleurs de soutien ainsi que 20 professionnels en technologie de l'information et assurance qualité.

L’entreprise compte également s'installer dans un centre d'opérations ultramoderne en plus d'agrandir son réseau de bornes de recharge.

Taxelco s’est donné comme objectif de «devenir la référence de l'industrie en Amérique du Nord et vise l'exportation de son modèle à l'extérieur de Montréal dès 2019».

L’entreprise a souligné d’ailleurs que ce développement technologique sera également déployé, «à court terme» chez Taxi Diamond et Taxi Hochelaga.

«Ce nouvel appui financier de la Caisse reconnaît le caractère innovant de l'entreprise et son positionnement distinctif dans le transport collectif. Nous sommes heureux de pouvoir accompagner Téo Taxi à accélérer son développement technologique, bonifier son offre de services et redéfinir son industrie en pleine transformation», a mentionné Christian Dubé, premier vice-président, Québec de la Caisse de dépôt et placement du Québec.