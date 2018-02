Un duo mère-fils à Face au mur

Julie et son fils Jean-Philippe sont des philanthropes engagés. Ils travaillent ensemble pour améliorer la qualité de vie de leur communauté.

Julie est fondatrice de la Jeune Société de Sherbrooke, un groupe de professionnels âgé entre 22 et 30 ans, qui s’impliquent dans leur communauté pour amasser des fonds pour des causes jeunesse. La mère a approché son fils Jean-Philippe afin qu’il se joigne à elle, dès les débuts de son initiative. Le jeune comité, par l’organisation de différents évènements, dont le Bal Salé, a aidé 2000 jeunes et remis 125 000$ à plusieurs causes jeunesse. Nous leur souhaitons la meilleure des chances Face au mur!

Un rendez-vous à ne pas manquer, ce jeudi 8 février 19h30 à TVA.