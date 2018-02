Un kit de naloxone contenant du fentanyl découvert en Ontario

Une personne qui a acheté récemment un kit de naloxone, l'antidote au fentanyl permettant de sauver la vie de consommateurs en surdose, a eu la surprise de recevoir une dose du dangereux opioïde.

Selon le «Toronto Star», la drogue a été glissée par erreur dans un kit de naloxone préparé dans une pharmacie ontarienne de la bannière Shoppers Drug Mart (Pharmaprix au Québec).

L'entreprise a indiqué au «Star» qu'une «erreur considérable» avait été commise et qu'elle n'aurait «jamais dû se produire».

L'Ordre des pharmaciens de l'Ontario a ouvert une enquête sur cet incident. Celui-ci s'est heureusement réglé rapidement lorsque l'erreur a été portée à l'attention du pharmacien, qui a pu récupérer la drogue.

Le fentanyl, un opioïde 100 fois plus puissant que la morphine, est offert sous prescription pour soulager des douleurs chroniques. Il est également utilisé comme drogue et se retrouve régulièrement mélangé à d'autres substances, comme la cocaïne et l'héroïne.

L'an dernier, l'Ontario a distribué 80 000 kits de naloxone gratuits, dans l'espoir d'endiguer le nombre de décès liés au fentanyl.

La drogue est au cœur de la crise des opioïdes, qui a fait quelques milliers de morts au pays l'an dernier. Dans la seule province de la Colombie-Britannique, 1422 personnes sont décédées des suites d'une surdose de drogue en 2017. Du fentanyl a été détecté dans les corps de quatre victimes sur cinq dans cette province l'an dernier.