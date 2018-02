Un premier dépôt à neige déjà fermé

L’autorisation du ministère de l'Environnement du Québec, qui évalue la demande de la Ville de Montréal pour l'ouverture d'un site de dépôt à neige, n'a jamais été aussi pressante. La question demeure à Montréal: où va-t-on mettre toute la neige reçue récemment?

Le responsable du déneigement au comité exécutif, Jean-François Parenteau, a expliqué mercredi soir que le site de dépôt à neige de l’autoroute 13 à Lachine était fermé.

Quant à ceux situés dans les secteurs du Sud-Ouest et Angrignon, ils sont presque pleins à craquer. Leur fermeture devrait survenir d’ici 36 heures.

La Ville souhaite pouvoir utiliser le site de l’ancien hippodrome pour y déposer la neige à venir.

Les sites de Pierrefonds et de Saint-Léonard atteignent environ 85% de leur capacité maximale, tandis que celui de Saint-Michel ne donne guère plus de jeu: «Nous allons mettre des souffleurs pour pousser plus loin, car par gravité c’est plein», a indiqué M. Parenteau.

Parallèlement au chargement de la neige, les opérations de déneigement des rues et trottoirs se poursuivaient en ville mercredi à la suite de la nouvelle accumulation de la journée.