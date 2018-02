Urgences-santé dénonce le non-respect du corridor de sécurité

Urgences-santé a publié une vidéo mardi sur son compte Twitter pour sensibiliser le public au respect du corridor de sécurité lors des interventions d’urgence en bordure de route.

Sur ces images filmées par une paramédic au volant de son véhicule immobilisé sur l’autoroute, on peut voir pendant plus d’une minute des voitures et des poids lourds qui passent à toute vitesse dans la voie de droite.

Urgences-santé rappelle qu’il est obligatoire de respecter le corridor de sécurité en présence d’un véhicule d’urgence. Ce règlement est en vigueur depuis plus de cinq ans au Québec.

Les conducteurs qui enfreignent cette règle s’exposent à une amende allant de 200 à 300 $, en plus de quatre points d’inaptitude.