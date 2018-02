Zizanie au sein de Projet Montréal?

Après la vague Valérie Plante, on assiste aujourd’hui à un ressac, admet l’un des élus importants de sa formation politique, Luc Ferrandez, tout en ajoutant que promettre en campagne électorale aux citoyens qu’il n’y aurait pas de hausses de taxes au-delà de l’inflation est de «l’amateurisme.»

Plusieurs observateurs s’entendent pour dire que la lune de miel est officiellement terminée après seulement 100 jours de pouvoir pour Valérie Plante. Mercredi matin, l’un des piliers de son parti, l’ex-chef de Projet Montréal, Luc Ferrandez, a qualifié d’amateurisme ce genre d’engagement.

«Sur la taxe, c’est vraiment une balle courbe, c’est une erreur, il n’aurait jamais fallu promettre ça en compagne électorale, c’était de l’amateurisme», a confié M. Ferrandez au micro de Paul Arcand au 98,5.

Projet Montréal avait promis en campagne électorale de ne pas hausser les taxes au-dessus du taux d’inflation, qui était de 2,1 % à l’automne selon le Conference Board du Canada. La nouvelle administration a décidé d’augmenter de 3,3 % en moyenne les taxes des Montréalais dans son budget pour 2018.

Valérie Plante réagit

«Je pense que M. Ferrandez a mal choisi ses mots et nous en avons discuté ensemble, a dit Valérie Plante quelques heures plus tard. Plutôt, nous aurions dû être plus prudents quand nous avons parlé des taxes en campagne électorale.»

Valérie Plante a rappelé que les membres de son parti ne connaissaient pas l’état complet des finances durant la campagne électorale.

«D’arriver en poste, d’ouvrir les livres et de constater un écart de 350 millions de dollars, ça amène à faire des choix difficiles», a expliqué Mme Plante lors d'une mêlée de presse.

Luc Ferrandez a toutefois reconnu les bons coups de Valérie Plante comme le lancement de l’appel d’offres pour les 300 autobus hybrides et l’ajout d’effectifs pour la brigade d’inspection des logements.