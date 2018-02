Lana Del Rey prépare une comédie musicale pour Broadway

Interrogée sur ses futurs projets dans le magazine L'Officiel, Lana Del Rey a confié qu'elle était en train de travailler sur une comédie musicale pour Broadway, en collaboration avec l'auteur et compositeur Rick Nowels.

«En fait, on m'a demandé d'écrire une comédie musicale, ce que j'ai commencé à faire, indique-t-elle. C'est pour Broadway et je pourrais la finir d'ici deux ou trois ans. Rick et moi l’avons écrite ensemble, donc on verra.»

Interrogée sur ses envies cinématographiques, la chanteuse a aussi révélé qu'elle aimerait bien s’atteler à un genre spécifique.

«Je pensais écrire un film biographique, mais sur un personnage fictif», explique-t-elle.

À la direction, c'est carrément Baz Luhrmann, le réalisateur de Moulin Rouge, qu'elle envisage derrière la caméra.

«Je vois les choses en grand parce que j'adore Baz Luhrmann, poursuit-elle. Je ne suis pas sûre de qui pourrait jouer le rôle principal cependant.»