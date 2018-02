Les allégations qui sortent maintenant sur une base régulière concernant l’UPAC et son commissaire devraient-elles pousser le gouvernement à remplacer Robert Lafrenière? Les analystes de «La Joute» en sont de plus en plus convaincus.

«Avec toutes les informations qui sortent autour de l’UPAC, la question de la confiance du gouvernement et de Martin Coiteux en particulier envers Robert Lafrenière, elle se pose de plus en plus», affirme Bernard Drainville.

Avec la sortie de Stéphane Bergeron, mercredi, et les menaces de départ de plusieurs enquêteurs, l’ex-député péquiste croit que les raisons de garder Robert Lafrenière en poste sont peu nombreuses.

«Le fil qui tient Robert Lafrenière à son poste de commissaire en chef de l’UPAC est de plus en plus mince», estime-t-il.

«Quand une unité va mal, quand ça ne donne pas ce que c’est supposé donner, normalement, et c’est le réflexe instantané, regarde vers le haut, suggère pour sa part Luc Lavoie. Y’a un problème de leadership.»

Selon Caroline St-Hilaire, il ne suffit pas pour le gouvernement de remplacer Robert Lafrenière.

«Tu ne peux pas juste enlever ta confiance, en trouver un autre et continuer "business as usual", soutient-elle. C’est ça le défi du gouvernement actuellement. Si j’étais Martin Coiteux, je chercherais comment j’enlève ma confiance, mais comment je fais la suite?»