Les futurs enseignants veulent être payés

Les étudiants en enseignement réclament une compensation financière de 576 $ hebdomadaire pendant trois mois, lors de leur dernier stage.

«On parle beaucoup de la pénurie de profs. Pour nous, ça démontre qu'on ne réussit pas à attirer et à garder assez d'enseignants. Il est temps que le gouvernement agisse pour valoriser la profession, et ça passe entre autres par une bourse aux stagiaires qui vivent dans la précarité financière», a déclaré Antoine Côté, porte-parole de la Campagne de revendications et d'actions interuniversitaires pour les étudiants d'éducation en stage (CRAIES)

Selon la CRAIES, une bourse de 576 $ par semaine, versée par l’Aide financière aux études (AFE) serait le seul moyen de lutter contre la précarité financière des stagiaires en enseignement.

Cette somme a été calculée en fonction du taux horaire en vigueur pour les stagiaires dans la fonction publique.

Selon des recherches menées par l’Union étudiante du Québec, cette mesure coûterait 20,3 millions $ par année au gouvernement, «soit moins de 0,1 % du budget en éducation au Québec», peut-on lire dans un communiqué publié par la CRAIES, jeudi.