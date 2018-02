Mieux se préparer pour s’enrichir intelligemment

On ne le dira jamais assez: «Chaque sou compte», dit l’adage. Et ce sont souvent les petites sommes qui font la différence entre la richesse et la détresse financière.

Pour aider davantage les consommateurs et les citoyens à améliorer leurs finances personnelles, Les Éditions du Journal lancent aujourd’hui leur nouvelle édition du livre à succès «99 truc$ pour s’enrichir».

Le livre reproduit une sélection des meilleures chroniques de la section Dans vos poches du Journal publiées quotidiennement et rédigées par des chroniqueurs en consommation et en finances personnelles.

Stéphane Desjardins, un des auteurs des chroniques et journaliste spécialisé en consommation et finances personnelles, estime que ce guide est très utile pour permettre aux consommateurs de dépenser intelligemment. «Mon souhait est que mes chroniques renseignent les lecteurs sur le vrai prix des achats, tout en évitant l’endettement excessif.»

Plus de 280 pages

Le guide offre de nombreux conseils efficaces et vulgarise les différents aspects financiers de la vie à l’aide d’exemples actuels, concrets et parlants afin d’aider les Québécois à réaliser leur plein potentiel financier... et devenir plus riches.

Plusieurs des chroniques expliquent comment gérer un budget et réduire ses dépenses, économiser au quotidien et épargner sans douleur, faire fructifier son capital intelligemment et profiter de ses revenus.

Pour ceux qui s’intéressent à leur retraite et aux placements financiers, les chroniques de Fabien Major, un professionnel inscrit à l’Autorité des marchés financiers, donnent un éclairage utile pour planifier ses finances personnelles.

«Dans mon métier, je vois une nette amélioration de la connaissance des Québécois pour les questions d’argent. Toutefois, il y a tellement d’informations disponibles sur le sujet qu’il est souvent requis de consulter un bon guide pour bien identifier où placer son épargne et aussi planifier sa retraite», dit-il.

L’immobilier

Ceux qui s’intéressent à l’achat d’une première maison, à la rénovation de leur propriété ou à la renégociation de leur hypothèque trouveront dans le livre plusieurs conseils du chroniqueur Ghislain Larochelle.

«La propriété est l’actif le plus précieux d’une famille. Les acheteurs ont accès grâce à l’internet à plus d’informations, mais ils doivent mieux s’outiller pour négocier l’achat ou la vente d’une maison», affirme M. Larochelle.

La nouvelle édition du guide sera fort utile pour ceux et celles qui voudront financer leur prochain achat dans un contexte de resserrement des prêts hypothécaires.

Le guide est maintenant disponible en format papier et en version livre audio.