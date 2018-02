Un piéton de 78 ans happé à mort à Trois-Rivières

Un homme de 78 ans est mort jeudi soir à Trois-Rivières après avoir été happé par un véhicule alors qu’il traversait le boulevard Thibault, dans le secteur de Saint-Louis-de-France.

Selon le conducteur qui a heurté le septuagénaire vers 18 h 20, celui-ci venait de traverser la voie de circulation, mais il a perdu pied une fois sur le trottoir. Après avoir fait deux pas de recul, il a perdu l’équilibre et sa tête a frappé le pare-brise du véhicule qui passait à sa hauteur au même moment. Après avoir été projeté plusieurs mètres plus loin, l'homme a terminé sa course violemment au sol.

«L’automobiliste s’est arrêté pour prêter secours à la victime, qui avait beaucoup de sang à la tête. C’est au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières que le décès de l’homme a été constaté», a indiqué à l’Agence QMI Luc Mongrain, sergent aux relations publiques de la police de Trois-Rivières.

Le boulevard Thibault a été fermé à la circulation pour permettre à des techniciens en identification judiciaire et en scène d’accident d’expertiser les lieux.

Après avoir recueilli le témoignage du conducteur, la police a conclu qu’il s’agit d’un accident, écartant du même souffle la vitesse ou même l’alcool.