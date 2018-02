Un populaire ministre dément des rumeurs de harcèlement sexuel

Le ministre français de la Transition écologique Nicolas Hulot, l'un des plus populaires du gouvernement d'Emmanuel Macron, a démenti jeudi sur la chaîne française BFMTV des rumeurs «ignominieuses» de harcèlement sexuel le visant.

«La réponse est non et je le dis avec d'autant de force que la personne en question qui est parfaitement identifiée, avec laquelle je suis en contact, vous dira exactement la même chose, et le pire de cela c'est qu'elle a déjà été interrogée par certains de vos confrères et qu'elle a fait la même réponse», a-t-il déclaré, interrogé sur l'existence d'accusations qu'aurait portées une ancienne collaboratrice.

Il a en revanche reconnu l'existence d'une plainte déposée par une jeune femme «majeure» en 2008, concernant «des allégations remontant à 1997».

«Cette plainte a été classée sans suite car non seulement l'affaire était prescrite, mais j'ai été auditionné par les gendarmes à ma demande, et les enquêteurs ont très rapidement considéré qu'il n'y avait rien qui permettrait de poursuivre cette affaire», selon le ministre

«Ça fait mal, quand c'est injuste, quand c'est infondé», a-t-il dit, évoquant «un cauchemar».

Interrogé sur la possibilité qu'il puisse remettre sa démission du gouvernement, il a répondu «je n'y ai pas pensé». «C'est ma famille qui prime, c'est ce qui guidera ma décision», a-t-il toutefois ajouté.

Ex-animateur vedette d'une émission française de télévision d'aventure à succès, Ushuaïa, M. Hulot a travaillé pendant près de 30 ans pour la défense de l'environnement avec sa fondation.

Sollicité à plusieurs reprises par les présidents français de ces dernières années, sensibles à son inoxydable popularité, Nicolas Hulot a pour la première fois accepté d'entrer dans un gouvernement, celui d'Emmanuel Macron, en mai 2017, alimentant de nombreux espoirs.

Selon un sondage Odoxa diffusé fin janvier, M. Hulot restait en tête des personnalités «suscitant le plus de soutien ou de sympathie», avec 34% d'opinions positives.