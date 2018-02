16 millions $ pour rénover des écoles en Estrie

Le ministère de l'éducation octroie 16 millions $ pour réaliser 81 projets de rénovations dans des écoles de l'Estrie.

«Les projets sont annoncés plus tôt cette année pour permettre aux commissions scolaires de mieux planifier les travaux et d'en amorcer la préparation dans les meilleurs délais», a expliqué vendredi Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Les quatre commissions scolaires de l'Estrie pourront bénéficier de subventions en vue de réaliser des travaux pendant la pause estivale.

«Il faudra envoyer des soumissions rapidement pour que les travaux se réalisent à temps. Par exemple, à l'école Notre-Dame-du Rosaire nous devons changer toutes les fenêtres extérieures de ce bâtiment de trois étages», a précisé Gilles Normand, directeur de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke.

L'enveloppe budgétaire la plus substantielle revient d'ailleurs à cette dernière, avec un budget de 6,8 millions $ pour réaliser un total de 22 projets.

Des projets aux commissions scolaires Eastern Townships, des Hauts-Cantons et des Sommets seront aussi mis de l'avant.

Cette aide financière provient d'une fraction de l'enveloppe budgétaire de 740 millions $, versée pour assurer le maintien en bon état des établissements scolaires de la province.