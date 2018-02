Elton John annule deux spectacles

La folie du mariage princier britannique frappe même les stars. À preuve, Elton John s'est assuré de ne pas rater l'union printanière prévue entre le prince Harry et l'actrice Meghan Markle.

Le célèbre artiste a annulé deux concerts qu'il devait donner au Colosseum du Caesars Palace de Las Vegas les 18 et 19 mai prochain afin d'assister ou de chanter aux noces les plus attendues de l'année si on lui en offre la possibilité, rapporte le «New York Post».

Fiancés depuis décembre dernier, le prince Harry et Meghan Markle deviendront officiellement mari et femme le 18 mai.

Ami intime de la regrettée princesse Diana, Elton John a fait partie des quelques invités privilégiés qui étaient présents à l'abbaye de Westminster lors du mariage entre le prince William et Kate Middleton, en 2011.

C'est également à cet endroit qu'il a interprété la pièce «Candle In The Wind» aux funérailles de Diana célébrées en 1997.

En septembre, celui qu'on surnomme «The Rocket Man» amorcera une tournée d'adieu qui comprendra plus de 300 spectacles - dont un à Québec (29 septembre) et un à Montréal (4 octobre) - étalés sur cinq continents.