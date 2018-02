Jean-François Lisée confiant de ravir Jean-Lesage

Alors que le député libéral de Jean-Lesage André Drolet a confirmé jeudi qu’il ne solliciterait pas un nouveau mandat, le chef péquiste Jean-François Lisée est convaincu qu’il peut ravir cette circonscription aux prochaines élections tout comme d’autres dans la région de Québec.

En marge d’un discours prononcé à l’occasion de l’assemblée générale annuelle du Parti québécois du comté de Jean-Lesage, M. Lisée a affirmé qu’il compte convaincre bon nombre d’électeurs favorables à Québec solidaire (QS) et à la Coalition avenir Québec (CAQ) de voter pour son parti.

«Moi je pense qu’il y a beaucoup des électeurs qui sont parkés à la CAQ en ce moment [...], ils veulent un changement, a-t-il dit. Est-ce qu’il y a suffisamment d’électeurs dans Jean-Lesage et ailleurs à Québec qui disent : ”Oui, moi ce que je veux, c’est de m’assurer qu’on va avoir des services de qualité pour élire le Parti québécois? Je pense que la réponse est oui.»

Le chef du PQ a ajouté qu’il interpellera les électeurs et militants de QS en vue du scrutin. «[...] voter pour QS, c’est aider l’élection de la CAQ et du Parti libéral. Cette année, il faut leur dire ça respectueusement», a-t-il déclaré à la soixantaine de militants sur place.

Un départ, une opportunité

Le chef péquiste voit dans le départ du libéral André Drolet une belle opportunité.

«Y’a des gens qui étaient attachés à la personnalité d’André Drolet et qui maintenant sont un peu libérés de dire : “Ok, on va regarder les candidats et les programmes”», a-t-il soulevé en mêlée de presse.