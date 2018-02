L’enquête sur les femmes autochtones passera à Montréal en mars

Les commissaires de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées seront de passage à Montréal le mois prochain.

Les responsables de l’Enquête ont annoncé vendredi qu’ils tiendront des audiences communautaires dans la métropole du 12 au 16 mars à l’hôtel Bonaventure.

Jusqu’à maintenant, l’Enquête a tenu neuf audiences communautaires d'un océan à l'autre, les dernières ayant été tenues à Thunder Bay, en Ontario.

Le mandat de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées est, notamment, d'enquêter et de faire rapport sur les causes systémiques de toutes formes de violence à l'égard des femmes et des filles autochtones et les membres de la communauté LGBTAB (lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, allosexuelles et bispirituelles) au Canada.